Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgın kontrolden çıktı

Son günlerde Türkiye'de günlük corona virüs vaka sayısında artış var. Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü Mehmet Ceyhan, "Salgında başa mı dönüyoruz?" sorusuna NTV yayınında yanıt verdi. Vaka sayısı artarken konuşulan konulardan biri de okulların fiziki olarak açılıp açılamayacağı. Mehmet Ceyhan'a göre okulların açılması halen riskli...
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NTV Haber 27.08.2020 - 17:41| Son Güncelleme : 27.08.2020 - 17:44
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