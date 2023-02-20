Mehmetçik ayakkabısı olmayan depremzedeye botlarını verdi
Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde görev yapan bir askerin, ayakkabısı olmayan depremzedeye botlarını verdiği görüntüleri paylaştı. Bakanlığın videolu açıklamasında,''Mehmetçik bu millet ve devlet için göz kırpmadan canını vermeye yemin etmiştir. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayakkabısı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz. Kendisine verilen ne varsa asıl sahibinin bu millet olduğunu iyi bilir.'' ifadelerine yer verildi.
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