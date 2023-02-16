Mehmetçik minik Ayşegül'e sürpriz yaptı: İyi ki doğdun
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremde annesini kaybeden minik Ayşegül’e Mehmetçik doğum günü sürprizi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ''Mehmetçiklerimiz Ayşegül'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı'' ifadelerini kullandı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.