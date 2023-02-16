Mehmetçik minik Ayşegül'e sürpriz yaptı: İyi ki doğdun

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremde annesini kaybeden minik Ayşegül’e Mehmetçik doğum günü sürprizi yaptı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda ''Mehmetçiklerimiz Ayşegül'e sürpriz yaparak doğum gününü kutladı'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HABERLERİ