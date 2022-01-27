Mehmetçik vatan nöbetine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Mehmetçik, kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor. Var olsun yiğitlerimiz” ifadelerine yer verdi.
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