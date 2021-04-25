Meksikalı hırsız 1 milyon 250 bin TL değerinde altınları çaldı
Istanbu’da Meksikalı bir hırsız, tamircideki bir otomobilin koltuğundan altın dolu çanta çaldı. Sessizce otomobilin kapısını açıp bir süre bekleyen Juan H., kimsenin fark etmediğini anlayınca harekete geçti ve 1 milyon 250 bin TL değerindeki altınları alıp kaçtı. Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 48 yaşındaki adamı kısa sürede yakaladı. Hırsızlık suçundan pekçok kaydı bulunan Meksikalı Juan H. tutuklandı.
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ntv.com.tr 25.04.2021 - 12:02| Son Güncelleme : 25.04.2021 - 12:22
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