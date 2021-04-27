Melek İpek nasıl tahliye oldu?

İşkence yapan, darp eden eşini öldüren Antalyalı Melek İpek dün tahliye edildi. Mahkeme, meşru müdafaa sırasında sınırın korku nedeniyle aşıldığına karar verdi. Peki bu ne demek? Sınır nerede başlar, nerede biter? Yargıtay'ın daha önce benzer içtihatları var mı? Ceza Hukukçusu Rezan Epözdemir, NTV'den Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı. (Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 27.04.2021 - 15:59| Son Güncelleme : 27.04.2021 - 16:08
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