Melek'ten acı haber! Geriye 'mucize videosu' kaldı

Kahramanmaraşta depremde yıkılan binanın enkazında kalan 39 yaşındaki Canan Güneş ile 17 yaşındaki oğlu Mehmet Güneş yaşamını yitirmiş, 23 yaşındaki Melek ise 75. saatte sağ kurtarılmıştı. Hastanede kurtarıldığı anları anlatan Melek, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

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