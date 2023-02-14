Melisa'nın enkazdan kurtarılma anları ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremden 123 saat sonra enkaz altından çıkarılan 23 yaşındaki Melisa'nın kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kendisini kurtarmaya gelen madenci ile konuşan Melisa'nın "Babam burada değil, kardeşim burada değil. Onlara ulaşmam gerek, annemin cenazesini söylemem gerek" sözleri yaşanan acının boyutlarını bir kez daha gözler önüne getirdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.