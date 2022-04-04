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Merak edenler görmeye geliyor

Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı. dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Tosun ailesi torunlarının kıayeftelrini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip görmeye gelenler bile var.

Haberler - ntv.com.tr 04.04.2022 - 14:31 | Son Güncelleme : 04.04.2022 - 14:34

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