Meraklı baykuş 'kukumav' kamerada

Kırklareli'nde bir inşaat sahasındaki güvenlik kamerası, bu kez bir belgesel kamerasına dönüştü. Tam hava kararırken yani av saatinde, kameranın önüne baykuş türü olan bir ‘kukumav’ kondu. Sert bakışlarıyla bilinen kukumav, kamera hareket ettikçe başını çevirerek merakla takip etti. Kukumav, Türkiye'de baykuşgiller arasında en çok görünen tür olarak biliniyor.

NTV 18.04.2021 - 16:34 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 16:51

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