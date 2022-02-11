Meriç Erkan'ın radikal değişimi

Ahu Tuğba'nın bir dönem unutulmaz aşkıydı Meriç Erkan, yıllar önce bir televizyon programında ikisi birlikte yer almış, izleyicilerin karşısına yaşadıkları aşkla çıkmıştı. Sonrasında da ilginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla adından söz ettiren Meriç Erkan, kendi ifadesine göre artık maneviyata yöneldi. adını 'Mahmut" yaptığı gibi hayatını da sil baştan değiştirdi. Söyledikleri de bir hayli ilginçti.
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