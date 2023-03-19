Mersin'de dolu sırasında bir kuşun iş yerine sığındığı anlar
Mersinde cuma günü aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu sırasında bir kuş iş yerine sığındı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen iş yeri sahibi Şakir Oldun, Dolu bitene kadar dükkanda kaldı, rahatsız etmedik. Dolu bitince kapıyı açtık ama çıkmak istemedi. Alarmı çaldırmasın diye elimize alıp uçurduk dedi.
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