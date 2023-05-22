Mersin'de işçiler taşlarla sopalarla birbirine girdi
Mersin'in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti. Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.