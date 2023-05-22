Mersin'de işçiler taşlarla sopalarla birbirine girdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde fabrikada çıkan kavgada, işçiler taş, sopa ve sandıklarla kavga etti. Kadın işçilerin de katıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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