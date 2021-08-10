Mersin'de korkutan patlama: Petrol tankına drone çarptı
Mersin’in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde patlama oldu. Patlamanın, tanklardan birine drone çarpması sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Patlamanın şiddetiyle çevredeki birçok evin camları kırıdı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri bölgede inceleme yaparken, sokaklar giriş çıkışlara kapatıldı.
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ntv.com.tr 10.08.2021 - 14:45| Son Güncelleme : 10.08.2021 - 14:58
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