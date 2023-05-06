Mersin'de kuvvetli rüzgar, seraları yıktı

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçesinde etkili olan rüzgar, seralara zarar verdi. Kuvvetli rüzgar sırasında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç da dereye yatağına devrildi. Araç sürücüsü hafif yaralandı. İlçede ayrıca sağanak yağış, su taşkınlarına neden oldu.

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