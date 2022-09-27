Mersin'de polisevine saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı polisevi saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sırt çantalı iki kadın teröristten biri gizlediği tabancayla polis noktasına doğru yaklaşıyor. Arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına dönüyor. İki terörist bu kez otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerliyor. Güvenlik güçleri de açılan ateşe karşılık veriliyor. Sırtında çanta bulunan terörist vurularak yere düşerken, diğer terörist ise sırt çantasını bıraktığı bölgenin aksine giderek, kameranın görüş açısından kayboluyor.
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