Mersin'de sokağı halay çekerek temizleyen işçiye bir maaş ikramiye verildi
Mersin'de, sokakta yapılan bir düğünde çalınan müziğin ritmine ayak uydurup hem halay çekip hem de çevreyi süpürdüğü anlar sosyal medyada yayılan 60 yaşındaki temizlik işçisi, bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi. O anlar böyle görüntülendi.
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