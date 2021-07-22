Mersin'de yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki bir otobüs yandı. Olay Tarsus'ta meydana geldi. Yolcu otobüsü Adana-Pozantı istikametinde seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için mücadele etti. Yangının söndürülmesiyle araç kullanılamaz hale geldi. 32 yolcu firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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NTV Haber 22.07.2021 - 22:13| Son Güncelleme : 22.07.2021 - 22:23
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