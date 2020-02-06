Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler selde mahsur kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli yağmurun ardından dere taştı. Öğrenci servisi mahsur kaldı. Aracın içerisindeki 5 öğrenci, vatandaşların ve öğretmenlerin yardımıyla kurtarıldı. Yolun açılması için kara yolları ekipleri çalışma yaptı. İlçedeki 3 mahallelede okullar, bir gün tatil edildi.

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