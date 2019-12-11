Mert'in ölümüne neden olduğu iddia edilen 'oyuncak şeklinde şırınga çikolata'ya toplatma kararı
Ankara Keçiören'de 'oyuncak şeklinde şırınga çikolata' yediği sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Mert bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada okul kantininde satılan 'oyuncak şeklinde şırınga çikolata'dan şüphelenildiği belirtilmişti. İl Tarım Müdürlüğü ise ürün hakkında toplatma kararı çıkardığını belirtti. Okul kantini mühürlendi. NTV muhabiri Özden Erkuş olay yerinden aktardı.
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