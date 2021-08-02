Merve azmiyle örnek oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına bölge halkı da büyük destek verdi. 19 yaşındaki Merve Koçyiğit, söndürme ekiplerine arazöz hortumu taşırken çekilen fotoğrafıyla tanındı. Genç kız, alevlerin evlere sıçramaması için mücadele ettiklerini anlattı.

NTV 02.08.2021 - 12:28 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 12:40

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