Meşaleden korkup Beşiktaş Müzesi'nin kapısına sıkıştı
Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında meşale ve havai fişeklerden korkan bir sokak köpeği, Beşiktaş Müzesi’nin kapısı ile duvar arasına sıkıştı. Kutlamalara katılan taraftar Fatma Tellioğlu, köpeği fark ederek itfaiyeye haber verdi. Uzun uğraşlar sonucu müze kapısı açıldı ve köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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ntv.com.tr 16.05.2021 - 12:20| Son Güncelleme : 16.05.2021 - 12:39
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