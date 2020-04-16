Meslek lisesi öğrencileri Hatay'da solunum cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanlığı'nca corona virüs önlemleri kapsamında yürütülen AR-GE çalışmaları sonucu Hatay Şehit Serkan Talan Meslek Lisesi solunum cihazı üretti. Solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacak.

NTV 16.04.2020 - 15:07 | Son Güncelleme : 16.04.2020 - 15:31

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