Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Meteoroloji başta İistanbul olmak üzere marmara bölgesi'ndeki bazı iller için sarı uyarı verdi. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan sarı uyarını ne anlama geldiğini ve vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.
NTV Haber 29.11.2019 - 00:04| Son Güncelleme : 29.11.2019 - 00:28
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