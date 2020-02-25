Meteoroloji'den sarı uyarı

Meteoroloji, yurdun batısı için ‘sarı uyarı’ yaptı. Vatandaşlar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi konusunda uyarıldı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan ayrıntıları canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 25.02.2020 - 23:20| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 23:38
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