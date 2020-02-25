Meteoroloji'den sarı uyarı

Meteoroloji, yurdun batısı için ‘sarı uyarı’ yaptı. Vatandaşlar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi konusunda uyarıldı. NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan ayrıntıları canlı yayında aktardı.

NTV Haber 25.02.2020 - 23:20 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 23:38

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