Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı (Yangın riski de sürüyor)
Türkiye bugünden itibaren, yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur"un etkisi altına girdi. Ancak bu yıl, alışılmışın da üstünde bir sıcaklık var ve nem oranı da çok düşük seyrediyor. Bu da, yangın riskini daha da artırıyor. NTV Meteoroloji Şefi Gökhan Abur, yangın riskinin düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle pazar gününe dek süreceğini söyledi.
Abone ol
Paylaş
NTV 30.07.2021 - 15:34| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 15:43
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.