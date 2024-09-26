Metin Arolat'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada
Ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahnede kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
21 Eylül tarihinde Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Metin Arolat'ın son anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde ayakta şarkı söyleyen sanatçı, dinlenmek üzere platforma oturmak istiyor. Son ada platforma oturduğu sırada Arolat masanın üzerine devrilip düşüyor. Durumun fakına varan yakınındakiler sanatçıya hemen müdahale ediyor.
Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
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