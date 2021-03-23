İstanbul Şişli'de cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan şahıslar, kadının çantasını çalmak istedi. Ancak durumun farkına vararak çantasını bırakmayan kadın, eşi ve çocuğu otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. Kaçan şüpheliler Polisi görünce hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca birçok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunan Seçkin A. yakalandı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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NTV 23.03.2021 - 10:02| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 10:18
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