Metrelerce sürüklenen otomobili diğer sürücüler durdurdu
Ankara’da, sürücüsü direksiyonda bayılınca metrelerce sürüklenen otomobili diğer sürücüler durdurdu. Aracın refüje çarptığını gören servis şoförü Serkan Kaya, aracından inerek yardıma koştu. Araçla beraber sürüklenen Kaya ‘‘Çok uğraştık. Cama yaslanmaktan kaburgam ezildi. Bir başka sürücü de yardıma gelip kapıyı açtı ve frenledik’’ dedi. İşte cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o korku dolu anlar...
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