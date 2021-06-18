Metrelerce yükseklikte hırsızlık: Canını hiçe saydı

Siirt’te bir hırsız, canını hiçe sayıp metrelerce yükseklikte hırsızlık yaptı. 2 yıldır kapalı olan bir hastanenin 5. katına çıkan hırsız, dış cephe kaplamalarını sökmek için dakikalarca uğraştı. Sökebildiği parçaları aşağı atan hırsız, geldiği gibi, pencereden binaya girip gözden kayboldu.
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ntv.com.tr 18.06.2021 - 12:44| Son Güncelleme : 18.06.2021 - 12:51
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