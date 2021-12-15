Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş

İstanbul’da Şişli metrosunda raylara atlayan genç bir kızın inanılmaz kurtuluşunun görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde genç kızın, tren yaklaşırken raylara atladığı görülüyor. Kısa süre sonra trenin yanından yürüyerek gelen genç kız hemen hastaneye götürüldü. Mucizevi bir şekilde burnu bile kanamadan kurtulan genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
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