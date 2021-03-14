Metrobüs durağında dehşet: HES kodu olmayan 2 kişi kırdıkları şişeyle saldırdı

İstanbul Beylikdüzü’nde HES kodu olmayan iki kişi güvenlik tarafından metrobüse alınmayınca dehşet saçtı. İddiaya göre alkollü olan Sezai E. ile Tanju G. önce yolculara saldırdı. Bir erkek yolcu tarafından dövülen saldırganlar bu kez çöpten aldıkları soda şisesini kırarak güvenliklere saldırdı. Olay yerine gelen polis, saldırganlardan birini tel örgülere kelepçeledi. Fenalaşıp bayılan diğer saldırgansa ambulansla hastaneye götürüldü.

ntv.com.tr 14.03.2021 - 14:12 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 14:28

DİĞER VİDEOLAR