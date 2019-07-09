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Metrobüs durağında kavga kamerada ("Sigara içmeyin" dedi dayak yedi)
09.07.2019 - 10:46

İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında iki maganda, kendilerine sigara içmemeleri konusunda uyarıda bulunan kişiye saldırdı. Olay, dün sabah saatlerinde Edirnekapı metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre duraktaki bir adam iki gence, "burada sigara içmeyin" uyarısında bulundu. Ardından adam turnikeden çıkarak gitmek istedi. Ancak adamla tartışan gençler birden üstüne atlayarak kavga etmeye başladı. Güpegündüz vatandaşların gözü önünde kavgaya tutuşan tarafları vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı güvenlik görevlileri sonlandırdı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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