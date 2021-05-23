Metrobüste ‘bacak bacak üzerine attın’ kavgası

İstanbul’da metrobüste bir kadın ve bir erkek yolcu ‘Karşımda bacak bacak üzerine atarak oturmazsın’ diye kavga etti. Karşısına oturan adamın bacak bacak üstüne atmasına sinirlenen kadın yolcu tepki gösterdi. Bunun üzerine yerini değiştiren erkek yolcuyla kadın arasında tarışma başladı. Erkek yolcu ‘‘Karşımda böyle oturamazsın’’ diyen kadın yolcuya karşı kendisini ‘‘Böyle oturarak sana saygısızlık etmiyorum’’ diyerek savundu. Kadın yolcunun tükürmesi üzerine tarışma büyüdü ve diğer yolcular araya girdi.

ntv.com.tr 23.05.2021 - 11:14 | Son Güncelleme : 23.05.2021 - 11:31

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