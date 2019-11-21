Metrobüste bozuk asansör çilesi kamerada

İstanbul Küçükçekmece Cennet metrobüs alt geçidindeki yürüyen merdiven de asansör de bozuk. Bu durum en çok engelli vatandaşları ve yaşlıları zorluyor. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki bir engelli çevredekiler tarafından merdivenlerden indirildi. Başka bir görüntüde ise ayağında alçı olan bir gencin güçlükle merdivenlerden indiği görülüyor.

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