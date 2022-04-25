Metrobüste kadın yolcuyu böyle tehdit etti

İstanbul Beylikdüzü’nde, metrobüs durağında başlayan yer tartışması aracın içinde de devam etti. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği o anlarda erkek yolcu tartıştığı kadına ‘‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım. 8 senedir mahkumum, pandemiden çıktım. Kafa koparmaktan yatıyorum ben’’ diyerek tehditler savurdu. İki tarafın da polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.
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