Metrobüste kadın yolcuyu böyle tehdit etti

İstanbul Beylikdüzü’nde, metrobüs durağında başlayan yer tartışması aracın içinde de devam etti. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği o anlarda erkek yolcu tartıştığı kadına ‘‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım. 8 senedir mahkumum, pandemiden çıktım. Kafa koparmaktan yatıyorum ben’’ diyerek tehditler savurdu. İki  tarafın da polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haberler - ntv.com.tr 25.04.2022 - 10:13 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 10:22

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