İstanbul’da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Bir kadının ‘‘Fotoğrafımı çekti’’ iddiası üzerine yolcular yabancı uyruklu şüphelinin cep telefonuna baktı. Fotoğrafların cep telefonunda bulunması üzerine kadın şüpheliye tokat attı.
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DHA 23.08.2022 - 10:12| Son Güncelleme : 23.08.2022 - 10:27
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