Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul’da Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Bir kadının ‘‘Fotoğrafımı çekti’’ iddiası üzerine yolcular yabancı uyruklu şüphelinin cep telefonuna baktı. Fotoğrafların cep telefonunda bulunması üzerine kadın şüpheliye tokat attı.

Haberler - DHA 23.08.2022 - 10:12 | Son Güncelleme : 23.08.2022 - 10:27

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