Metrobüste genç kadına taciz iddiası: Yolculardan biri şüpheliye tokat attı
İstanbul’da genç bir kadına metrobüste tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliye, yolculardan biri tokat attı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, cinsel organını gösteren adama ‘‘Ne yapıyorsun sen sapık’’ diyerek tepki gösterdi. Yolcular hemen müdahale ederek şüpheliyi kadının yanından uzaklaştırdı. Kadının şikayetçi olması üzerine şüpheli, Zincirlikuyu metrobüs durağında polis tarafından gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 13.04.2021 - 12:43| Son Güncelleme : 13.04.2021 - 13:21
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