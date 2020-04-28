Metroda bayılarak raylara düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'da 21 yaşındaki bir genç, metro istasyonunda bayılarak raylara düştü. Çevredeki vatandaşlarca raylardan çıkarılarak hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybettiği bildirildi. O anlar böyle kaydedildi.

28.04.2020 - 10:12 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 12:10

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