Metroda kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın yeni görüntülerine ulaşıldı

İstanbul Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden Emrah Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Yılmaz, kapı dedektöründen geçerken üzerindeki bıçak nedeniyle kırmızı ışıkla sinyal verdiği ancak kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görülüyor.

Haberler - İHA 14.01.2022 - 18:59 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 19:04

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