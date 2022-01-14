Metroda kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın yeni görüntülerine ulaşıldı
İstanbul Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden Emrah Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 18 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Yılmaz, kapı dedektöründen geçerken üzerindeki bıçak nedeniyle kırmızı ışıkla sinyal verdiği ancak kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görülüyor.
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