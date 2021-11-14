Meyve hırsızı ağaçta yakalandı: Kasalarca meyve sahibine verildi

Denizli’da devriye görevi yapan jandarma ekibi, bahçede meyve çalan hırsızı ağaçta yakaldı. Honaz ilçesinde yaşanan olayda biri 18 yaşından küçük 3 kişi bahçede cennet elması çalarken yakalandı. 3 hırsız gözaltına alınırken kasalar dolusu meyve sahibine teslim edildi.

Haberler - ntv.com.tr 14.11.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 14.11.2021 - 10:55

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