Meyve hırsızı ağaçta yakalandı: Kasalarca meyve sahibine verildi
Denizli’da devriye görevi yapan jandarma ekibi, bahçede meyve çalan hırsızı ağaçta yakaldı. Honaz ilçesinde yaşanan olayda biri 18 yaşından küçük 3 kişi bahçede cennet elması çalarken yakalandı. 3 hırsız gözaltına alınırken kasalar dolusu meyve sahibine teslim edildi.
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