Meyve temizliğinde gümüş suyu zararlı mı? (NTV Muhabiri, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan ile konuştu)
Sebze ve meyve temizliğinde gümüş suyu kullanımı artınca Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan'dan uyarı geldi. NTV ekibinden Korhan Varol'un sorularını yanıtlayan Özkan, gıda temizliğinde gümüş suyunun kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi. Profesör Özkan, gıda temizliğinde sirke mi karbonat mı sorusuna da yanıt verdi. İşte ayrıntılar...
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NTV 23.05.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 17:48
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