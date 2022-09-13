Mezar yeri satışı yasal mı?

İnternetten pek çok ürünün, hatta ev, araç gibi taşınmazların satışının yapılması artık normal... Bunu fırsat olarak gören dolandırıcılar şimdi de mezar yerlerini satışa çıkardı. İstanbul’da Zincirlikuyu, Eyüp Sultan gibi merkezi bölgelerdeki mezar yerleri için yüz binler, hatta milyonlar isteniyor. (Haber:Pınar İlik Üçer-Rojbin Hayrullah Kamera:Kenan Kızılağaç)
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