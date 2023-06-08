MHP lideri Bahçeli'den klasik otomobiliyle "Bu bana yeter" paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçici olarak yürüttüğü TBMM Başkanlığı'nı AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a devretti. Devir teslim töreninin ardından MHP'nin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. MHP'den yapılan Bahçeli'nin klasik otomobil sürdüğü videolu paylaşıma "Bu bana yeter" notu düşüldü.
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