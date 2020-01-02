MHP'li Erkan Akçay: Libya'yı yalnız bırakamayız

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için yaptığı çağrısının ardından bugün olağanüstü toplanıyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, NTV ekibinden Özgür Akbaş'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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