Mide bulandıran görüntü. Motorcu ayağının altında et taşıdı

Olay, dün Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde yaşandı. Yeni bir gıda terörüne imza atan motosiklet sürücüsü, kesilen iki küçükbaş hayvanı streç filmle kaplayarak motosiklete yükledi. Ardından ise harekete geçen motorlu, ayağı altındaki etlerle kilometrelerce ilerledi. Yaşanan mide bulandıran o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.