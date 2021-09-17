Midesindeki kokain kapsülleri patladı

İçerisinde kokain olan kapsülleri yutan ve uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ekvador uyruklu uyuşturucu kuryesinin midesindeki 2 kapsül patladı. Uyuşturucu zehirlenmesiyle fenalaşan ve bilincini kaybeden kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Kuryenin midesinden 400 gram kokain çıktı.

NTV 17.09.2021 - 13:42 | Son Güncelleme : 17.09.2021 - 13:51

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