‘Miel’ sahibiyle gezerken elektrik akımına kapıldı
İstanbul Şişli’de ‘Miel’ isimli köpek, sahibi gezdirirken sokak lambasının açıkta bırakılan kablosundan elektriğe kapılarak öldü. Kabloların 5-6 senedir açıkta olduğunu anlatan esnaf Eyüp Beyhan ‘‘Elektrik kaçağı var mı yok mu kimse bilmiyordu, köpek ölene kadar. Çocuk da olabilirdi’’ dedi. TEDAŞ’tan görevlilerin olay sonrasında gelip kabloların üzerini kapattığını da anlatan Beyhan ‘‘Keşke olay yaşanmadan önce ilgilenselerdi’’ diyerek tepki gösterdi.
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