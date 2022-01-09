‘Mıknatıs’ gibi her şeyi çekiyor: Tıp bunu açıklasın
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Süleyman Demirci etrafındaki her şeyi mıknatıs gibi çekiyor. Bu özelliğini 2014 yılında keşfettiğini anlatan Demirci ‘‘Bir sabah sigara yakarken çakmak üzerime düştü ve yapıştı. Sadece metal değil, ağaç, gümüş, taş ne varsa getirin vücudum tutuyor. Ben açıklayamıyorum, tıp bunu açıklasın” dedi. Demirci, vücuduna yapıştırdığı 50 kaşık ile Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Azerbaycan asıllı Etibar Elche Marneuli’ye de meydan okudu ve Guinness ekibini Karasu’ya davet etti.
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