Milas Çökertme alevlere teslim oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmasında zamana karşı yarış var. İlçede 5 mahalle tahliye edildi. Gece, Çökertme mahallesindeki yangının sürdüğü bölgeye giden NTV ekibi felaketin boyutlarını canlı yayında aktardı.. Haber: AHMET ÖRSOĞLU Kamera: ÖNDER GÜNDOĞDU

NTV Haber 02.08.2021 - 04:12 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 04:20

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