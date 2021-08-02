Milas Çökertme alevlere teslim oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yangın söndürme çalışmasında zamana karşı yarış var. İlçede 5 mahalle tahliye edildi. Gece, Çökertme mahallesindeki yangının sürdüğü bölgeye giden NTV ekibi felaketin boyutlarını canlı yayında aktardı.. Haber: AHMET ÖRSOĞLU Kamera: ÖNDER GÜNDOĞDU
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NTV Haber 02.08.2021 - 04:12| Son Güncelleme : 02.08.2021 - 04:20
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